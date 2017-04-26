В Румынии двухлетний мальчик провалился в колодец: спасательная операция длилась 12 часов

Новости Румынии. В Румынии спасли двухлетнего мальчика, провалившегося в колодец. Малыш играл во дворе с братьями и сестрами, пока мать была в доме. Дети подняли крышку, которая закрывала старый колодец, и ребенок случайно упал туда.

Отверстие в диаметре было всего 30 сантиметров, а глубина достигала 16 метров. Спасатели в течение 12 часов пробирались к мальчику. Сделав подкоп, им это удалось. В машине скорой ребенку оказали первую помощь, после чего доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.