Агрогородок Орля, Щучинский район (Гродненская область). Видео прислала Татьяна Сосна

Меня зовут Татьяна Сосна. Я работаю в Щучинском районном центре культуры и народного творчества и всю жизнь в принципе прожила в нашем райцентре. Всегда ощущаю гордость, когда наш край удостаивается внимания со стороны телевидения, когда проводятся мероприятия республиканского значения, а город в такие периоды обновляется и становится ещё краше, когда приезжают гости из других городов и восхищаются чистотой и порядком улиц и приветливостью жителей.



Много живописных мест в нашем районе и вот агрогородок Орля – одно из таких. Здесь текут воды глубоководного Немана и тёмной полосой окружают густые леса, полные неизведанных тайн.



Я предоставляю на конкурс видеоролики, которые сопровождаются авторскими стихами жительницы Орли, а песню исполняют артисты нашего центра культуры.