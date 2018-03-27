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Агрогородок Орля, Щучинский район (Гродненская область). Видео прислала Татьяна Сосна

27 марта 2018 15:07
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Меня зовут Татьяна Сосна. Я работаю в Щучинском районном центре культуры и народного творчества и всю жизнь в принципе прожила в нашем райцентре. Всегда ощущаю гордость, когда наш край удостаивается внимания со стороны телевидения, когда проводятся  мероприятия республиканского значения, а город в такие периоды обновляется и становится ещё краше, когда приезжают гости из других городов и восхищаются чистотой и порядком улиц и приветливостью жителей.  

Много живописных мест в нашем районе и вот агрогородок Орля – одно из таких. Здесь текут воды глубоководного Немана и тёмной полосой окружают густые леса, полные неизведанных тайн. 

Я предоставляю на конкурс  видеоролики, которые  сопровождаются авторскими стихами  жительницы  Орли, а песню исполняют артисты нашего центра культуры. 

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Татьяна Сосна

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