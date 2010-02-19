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Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: в 10 из 16 встреч победы одержали хозяева

19 февраля 2010 16:03
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Бывший соперник борисовского БАТЭ по групповому этапу этого турнира английский "Эвертон" на своем поле обыграл португальский "Спортинг" - 2:1.

Еще один экс-оппонент борисовчан португальская "Бенфика" сыграла вничью – 1:1 в гостях у немецкой "Герты".

Результаты остальных встреч:
"Фулхэм" – "Шахтер"  2:1
"Рубин"  - "Хапоэль" 3:0
"Виллярреаль" – "Вольфсбург"  2:2
"Ливерпуль" - "Униря"  1:0
"Атлетико"  - "Галатасарай"  1:1
"Панатинаикос" - "Рома" 3:2
"Брюгге"  - "Валенсия" 1:0
"Гамбург"  - ПСВ  1:0
"Лилль"  - "Фенербахче" 2:1
"Твенте" - "Вердер"  1:0
"Атлетик"  - "Андерлехт" 1:1
"Копенгаген"  - "Марсель"  1:3
"Стандард"  - "Зальцбург"  3:2

Повторные матчи 1/16 финала состоятся через неделю 25 февраля.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.

# ФК БАТЭ

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