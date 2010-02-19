Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: в 10 из 16 встреч победы одержали хозяева

Бывший соперник борисовского БАТЭ по групповому этапу этого турнира английский "Эвертон" на своем поле обыграл португальский "Спортинг" - 2:1.

Еще один экс-оппонент борисовчан португальская "Бенфика" сыграла вничью – 1:1 в гостях у немецкой "Герты".

Результаты остальных встреч:

"Фулхэм" – "Шахтер" 2:1

"Рубин" - "Хапоэль" 3:0

"Виллярреаль" – "Вольфсбург" 2:2

"Ливерпуль" - "Униря" 1:0

"Атлетико" - "Галатасарай" 1:1

"Панатинаикос" - "Рома" 3:2

"Брюгге" - "Валенсия" 1:0

"Гамбург" - ПСВ 1:0

"Лилль" - "Фенербахче" 2:1

"Твенте" - "Вердер" 1:0

"Атлетик" - "Андерлехт" 1:1

"Копенгаген" - "Марсель" 1:3

"Стандард" - "Зальцбург" 3:2

Повторные матчи 1/16 финала состоятся через неделю 25 февраля.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.