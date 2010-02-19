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Дарью Домрачеву и Сергея Новикова с наградами поздравил Александр Лукашенко

19 февраля 2010 15:22
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Глава государства отметил, что бронзовая медаль Домрачевой особенно дорога, поскольку первая в копилке нашей команды на Олимпиаде.

Эта награда, кстати, оказалась и двухсотой на счету спортсменов, выступающих на Олимпийских играх за Беларусь, начиная с 1952 года.

В обращении к Сергею Новикову Александр Лукашенко подчеркнул, что его результат подтвердил добрые традиции нашей команды биатлонистов быть в лидерах мировой спортивной элиты.

Президент поблагодарил Дарью Домрачеву и Сергея Новикова за такой подарок всем белорусам и пожелал биатлонистам покорения новых спортивных вершин. Поздравления Глава государства адресовал  также тренерам олимпийской команды Беларуси по биатлону.

# Лукашенко

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