Дарью Домрачеву и Сергея Новикова с наградами поздравил Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что бронзовая медаль Домрачевой особенно дорога, поскольку первая в копилке нашей команды на Олимпиаде.

Эта награда, кстати, оказалась и двухсотой на счету спортсменов, выступающих на Олимпийских играх за Беларусь, начиная с 1952 года.

В обращении к Сергею Новикову Александр Лукашенко подчеркнул, что его результат подтвердил добрые традиции нашей команды биатлонистов быть в лидерах мировой спортивной элиты.

Президент поблагодарил Дарью Домрачеву и Сергея Новикова за такой подарок всем белорусам и пожелал биатлонистам покорения новых спортивных вершин. Поздравления Глава государства адресовал также тренерам олимпийской команды Беларуси по биатлону.