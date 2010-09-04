Новая гребная база открыта в Жлобине

Новую гребную базу в Жлобине ждали давно. С особым нетерпением последние два года, пока велось строительство. Современное здание обошлось в колоссальную сумму – 10 миллиардов рублей. Что говорить, если одна лодка стоит как хорошая иномарка. Однако олимпийское золото, как и здоровье нации, бесценно.
До этого дня в Жлобинском центре олимпийского резерва было всего 110 воспитанников и одно отделение академической гребли. Новая база дала новый старт. Уже до конца года здесь начнут осваивать греблю на каноэ и байдарках. А число тех, кто сядет за весла, вырастет сначала вполовину, а в перспективе и вовсе до тысячи человек.
Эллинги, укомплектованные новыми лодками, два спортивных зала, центр спортивной медицины, удобные раздевалки и сауна. Современные условия плюс сильный тренерский состав. Это залог будущих побед. Результаты гребцов с Полесья уже гремят на весь мир.
Золотые медали Пекина завоевали Роман Петрушенко и Артур Литвинчук. Без полешуков не обошелся и триумф белорусской команды прошлого года на чемпионате мира. Да и недавний мундиаль в Польше еще раз доказал – моду в мире гребли диктует белорусское Полесье.
Кстати, из 8 тысяч белорусских гребцов почти половина живут именно на Гомельщине. А в Жлобине уже точно знают – будущие олимпийские медали принесут именно их воспитанники.
Кстати, уже со следующего года на новой гребной базе можно будет тренироваться круглый год – здесь планируют сдать в эксплуатацию и новый гребной бассейн.
Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.