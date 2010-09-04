Новая гребная база открыта в Жлобине

Современное оборудование, просторные помещения на 2,5 тысячи квадратных метров. А главное, новый тренировочный канал, который, кстати, соединяется с Днепром. К слову, это уже четвертое подобное сооружение, построенное за последние несколько лет на Гомельщине. Число гребцов в регионе растет в геометрической прогрессии.

Новую гребную базу в Жлобине ждали давно. С особым нетерпением последние два года, пока велось строительство. Современное здание обошлось в колоссальную сумму – 10 миллиардов рублей. Что говорить, если одна лодка стоит как хорошая иномарка. Однако олимпийское золото, как и здоровье нации, бесценно.

До этого дня в Жлобинском центре олимпийского резерва было всего 110 воспитанников и одно отделение академической гребли. Новая база дала новый старт. Уже до конца года здесь начнут осваивать греблю на каноэ и байдарках. А число тех, кто сядет за весла, вырастет сначала вполовину, а в перспективе и вовсе до тысячи человек.

Эллинги, укомплектованные новыми лодками, два спортивных зала, центр спортивной медицины, удобные раздевалки и сауна. Современные условия плюс сильный тренерский состав. Это залог будущих побед. Результаты гребцов с Полесья уже гремят на весь мир.

Золотые медали Пекина завоевали Роман Петрушенко и Артур Литвинчук. Без полешуков не обошелся и триумф белорусской команды прошлого года на чемпионате мира. Да и недавний мундиаль в Польше еще раз доказал – моду в мире гребли диктует белорусское Полесье.

Кстати, из 8 тысяч белорусских гребцов почти половина живут именно на Гомельщине. А в Жлобине уже точно знают – будущие олимпийские медали принесут именно их воспитанники.

Кстати, уже со следующего года на новой гребной базе можно будет тренироваться круглый год – здесь планируют сдать в эксплуатацию и новый гребной бассейн.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.