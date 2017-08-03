Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла полуфинал чемпионата Европы в третьем дивизионе

Новости Беларуси. В Хорватии в эти дни проходит мужской чемпионат Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе. Среди участников и сборная Беларуси, которая в среду провела на турнире заключительную игру групповой стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».