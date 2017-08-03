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Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла полуфинал чемпионата Европы в третьем дивизионе

03 августа 2017 06:15
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Новости Беларуси. В Хорватии в эти дни проходит мужской чемпионат Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе. Среди участников и сборная Беларуси, которая в среду провела на турнире заключительную игру групповой стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве вышла полуфинал чемпионата Европы в третьем дивизионе-1

Наши парни без проблем справились с представителями Мальты – 9:0. Ранее белорусам удалось похожим образом разгромить литовцев (7:0), а также сломить сопротивление хозяев форума хорватов (3:1). Таким образом, наша сборная стала первой в квартете Б и завтра сыграет в полуфинале с командой Турции.

# Спортивные соревнования

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