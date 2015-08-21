Молодежный чемпионат Европы по баскетболу «три на три» стартовал в Минске: Беларусь обыграла Венгрию – 15:7

Новости Беларуси. На баскетбольных площадках «Палова-арены» в Минске вовсю кипят стритбольные страсти. Здесь 21 августа стартовал чемпионат Европы по игре «три на три» среди молодежных команд.

По 16 сборных в мужской и женской части оспаривают победу в первом, а потому, можно сказать, историческом турнире. Белорусские зрители только знакомятся с разновидностью этого вида спорта в формате «три на три». И 21 августа у всех желающих была возможность оценить всю прелесть подобной игры, причем в исполнении сильнейших юных мастеров со всего континента.

Даже действующие чемпионки Европы, испанки, менее двух недель назад оформившие победу на юношеском первенстве континента по классическому баскетболу, не упустили возможность попробовать силы в формате «три на три».

Найра Касерес, игрой сборной Испании по баскетболу «три на три»:

Я впервые участвую в соревнованиях «три на три». Это, определенно, не то, что играть «пять на пять».Здесь ты должен быть чуточку быстрее, чуточку сообразительнее. И этот старт – отличная возможность получить новый опыт. К тому же все навыки, которые мы улучшаем здесь, пригодятся потом и в играх классического баскетбола.

В стартовый день участники проводят по два матча. Поединки длятся по 10 минут, все динамично и ярко. А к тому же непредсказуемо. К примеру, в матче открытия белорусские девушки, имеющие наиболее низкий номер посева, без особого труда переиграли лидера рейтинга – сборную Венгрии – 15:7.

Баталии минского чемпионата Европы по стритболу в разгаре в эти минуты. Матчи предварительного раунда продолжатся и 22 августа. К тому же уже в субботу начнется нокаут-раунд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Приходите поддержать белорусскую сборную и насладиться увлекательным спортивным зрелищем.