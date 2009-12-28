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Минское «Динамо» продолжает борьбу за Кубок Шпенглера

28 декабря 2009 15:45
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Отметим, Кубок Шпенглера – старейший клубный турнир хоккейной Европы. Он проводится уже в 83 раз. В мире более старую историю ведет лишь заокеанский Кубок Стэнли.

Оступившись на старте в поединке с хозяевами, «Давосом», накануне вечером минчане попытались реабилитироваться во втором матче – с немецким «Мангеймом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу белорусов. Шайбы в свой актив записали Сергей Варламов и Евгений Ковыршин.

За любую победу команде начисляется 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков. Команды, занявшие в ходе предварительного этапа два первых места, выходят в финал.

Сегодня у «Динамо» день отдыха, а завтра белорусские хоккеисты встретятся с чешскими.

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