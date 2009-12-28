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Михаил Грабовский отличился голевой передачей в матче чемпионата НХЛ

28 декабря 2009 15:44
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Минувшей ночью клуб «Торонто», за который и выступает белорусский форвард, на выезде взял верх над обладателем Кубка Стенли – «Питтсбургом».

Михаил Грабовский в дуэте с Алексеем Паникоровским ассистировал 20-летнему защитнику Люку Шенну, который открыл счет на третьей минуте матча. Михаил Грабовский в этом матче провел на площадке 14 минут и 14 секунд. В нынешнем сезоне он набрал 25 баллов в 40 матчах и вышел в лидеры бомбардиров «белорусского десанта».

«Торонто» с 37 очками после 40 матчей по-прежнему занимает предпоследнее 14 место в Восточной конференции.

Результаты всех матчей сыгранных накануне:

«Чикаго» – «Нэшвилл» – 5:4;
«Калгари» – «Ванкувер» – 1:5;
«Сент-Луис» – «Баффало» – 3:5;
«Флорида» – «Бостон» – 1:2;
«Айлендерс» – «Филадельфия» – 1:2.

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