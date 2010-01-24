КХЛ. «Ак Барс» и «Атлант» в преддверии плей-офф

Наибольший интерес вызывают нынче те, кто может преподнести в нокаут-раунде сюрприз, так сказать, теневые лидеры.

По традиции и по статусу к ним относятся, в том числе, «Ак Барс» и «Атлант». Обе команды вдоволь нахромались по ходу регулярного чемпионата, но когда пойдет игра на выбывание, они, вероятно, окажутся готовы подставить подножку лидерам гладкого первенства.

Вот, скажем, обладатели Кубка Гагарина, казанцы, явно будут способны. И пусть чередуют подопечные Зинетулы Билялетдинова победы с поражениями (уступая, в том числе, «Автомобилисту»), но как они выиграли у «Атланта»? Исход матча был решен буквально за минуту, когда сначала Вячселав Буравчиков, а затем Евгений Бодров довели перевес хозяев до четырех шайб и убили интригу. Такое умение использовать ключевые моменты – почерк завсегдатая плей-офф. Ко двору в Казани пришелся и экс-динамовец Ханнес Хювенен. Дебютировав как раз в поединке с «Атлантом», он тут же отметился голевой передачей на Иммонена. А в матче с ЦСКА отдал еще одну.

«Авангард» вновь, как и год назад, может в плей-офф удивить. Нынче у команды из Омска на это оснований даже больше. «Ястребы» играют неброско, но эффективно. И хотя с лидерами конференции «Салаватом» и «Магниткой» не борются, отставая от последних на 15 очков, но в нокаут-рануде пойдет иная игра.

«Авангард» обыграл «Амур» 4:1. Первую шайбу, обратим внимание, омичи забросили во многом по вине нашего Николая Стасенко, не успевшего заблокировать отдавшего голевую передачу Никитина. Потом была очень красивая индивидуальная шайба Руслана Хасаншина в ответ. Но впоследствии «Авангард» интригу умертвил. Блеснул в который раз Яромир Ягр – гол и два ассистенстких балла.

«Локомотив» и «МВД» также из числа теневых лидеров. Обе команды играют в одном дивизионе – Тарасова, за лидерство в котором и за второе место на Западе они сегодня и боролись. Два периода свели вничью: на шайбу Юрия Добрышкина ответил Рихард Зедник. А в третьем белорус Алексей Угаров прикрыл шайбу корпусом от Макарова и бросил в дальний угол – без шансов для ярославского вратаря Георгия Гелашвили. Ну а Денис Мосалев в дальнейшем снял все вопросы. «МВД» закрепился на первом месте дивизиона и втором – конференции. Так бы и в плей-офф.

Минчане по-прежнему 11-е и с тем же отставанием от проходного восьмого места в 10 очков.

На Востоке эта гонка еще увлекательней. Между 11-ой «Ладой» и 8-ым «Автомобилистом» всего 3 балла.

Западная конференция

1. СКА 46 104

2. МВД 47 86

3. Динамо М 46 87

4. Локомотив 47 83

5. Спартак 47 81

6. Атлант 46 78

7. ЦСКА 47 70

8. Торпедо 46 64

9. Динамо Р 45 62

10. Северсталь 46 60

11. Динамо Мн 46 54

12. Витязь 46 37

Восточная конференция

1. Салават Юлаев 46 100

2. Металлург Мг 48 98

3. Авангард 46 83

4. Ак Барс 46 78

5. Нефтехимик 46 77

6. Барыс 47 65

7. Трактор 47 58

8. Автомобилист 47 52

9. Сибирь 46 50

10. Амур 47 50

11. Лада 47 49

12. Металлург Нк 46 42