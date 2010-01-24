Немецкая сборная по биатлону собрала львиную долю медалей шестого этапа Кубка мира

Поклонникам биатлона придется запастись терпением. В воскресенье в Антхольце завершился шестой этап кубка мира, и теперь ведущие стреляющие лыжники «уходят в тень» до Олимпиады.

Белорусская олимпийская команда итальянский этап пропустила, в Италии стартовали вторые номера. Немецкая же сборная, напротив, привезла на Апеннины основной состав и собрала львиную долю медалей этапа.

Особо постарались представительницы прекрасной Бундесмандшафт. Магдалена Нойнер выиграла индивидуальную гонку и спринт. А в воскресенье в преследовании равных не было Андреа Хенкель. Залогом ее успеха стала качественная стрельба — всего один промах по 20 мишеням. Нойнер также не осталась в стороне. Несмотря на 4 штрафа, она закончила гонку второй. Похоже, немецкие девушки, так блекло проведшие начало сезона, к Олимпиаде подходят в оптимальной форме. Отличный ход набрала и норвежка Флатланд, выигравшая в преследовании бронзу. В общем зачете Хенкель поднялась на второе место, хотя позициям Хелены Юнсон она пока не угрожает — Андреа уступает шведке 71 балл.

В мужском пасьюте борьба за золото развернулась между триумфатором спринта Арндом Пайфером и австрийцем Даниэлем Мезотичем. После выхода с последнего огневого рубежа немец имел 8 секунд преимущества. Но перед самым финишем более опытный Мезотич предпринял атаку и легко обошел конкурента. Пайфер финишировал вторым. Бронзу заполучил другой австриец Доминик Ландертингер. Желтая лидерская майка перекочевала к французу Симону Фуркаду — ее прежний владелец Евгений Устюгов в двух гонках заработал всего 2 очка. Сумел открыть счет своим кубковым баллам единственный белорус, попавший в гонку преследования, Виталий Цветов — с одним промахом он занял 36-е место.