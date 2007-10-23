Из Индии с 23-кратной победой!

На Родину вернулись участники Четвертых Всемирных военно-спортивных игр.

23 медали - таков результат выступления белорусской сборной. По количеству наград у Беларуси шестое место. Позади белорусов - весьма сильные команды США, Франции, Австрии, Нидерландов и Южной Кореи. Всего же в соревнованиях участвовали более 6 тысяч атлетов из 108 стран.

Золотые награды лишь у наших гандболистов и пятиборцев. А вот серебряных медалей у белорусов 10 - в спортивной ходьбе, боксе, греко-римской борьбе, стрельбе из пистолета и толкании ядра. 11 бронзовых медалей завоевали парашютисты, легкоатлеты, пловцы и дзюдоисты.