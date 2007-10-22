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2 золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей везут на Родину белорусы

22 октября 2007 09:34
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В индийском Хайдерабаде завершились Всемирные военно-спортивные игры. В медальном зачете, где, в первую очередь, учитывалось качество завоеванных драгметаллов, Беларусь заняла 14-е место среди 105 стран-участниц. По общему количеству медалей наша страна на 6-й позиции. Напомним, что чемпионами Всемирных военно-спортивных игр стали сборная Беларуси по гандболу, сформированная на базе минского клуба СКА, а также военный пятиборец Максим Канафин. Больше всех медалей - четыре - на счету легкоатлетов.

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