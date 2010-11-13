ФК БАТЭ стал семикратным чемпионом Беларуси

На чемпионате республики по футболу среди команд высшей лиги состоялись матчи предпоследнего, 32-го тура. Особый интерес болельщиков вызвала игра в Бобруйске, где местная «Белшина» принимала лидера первенства — борисовский БАТЭ.

Одержав победу в этом поединке, со счетом 3:1, БАТЭ, таким образом, обеспечил себе чемпионский титул — уже седьмой в истории суверенного белорусского футбола.

К слову, уже через два года футбольный клуб БАТЭ, который в последние годы успешно выступает на турнирах мирового уровня, сможет принимать домашние матчи групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы на своем стадионе. Накануне в Борисове прошла церемония закладки нового спортивного сооружения. Участие в ней принял Президент Александр Лукашенко.

А. Лукашенко посетил завод «БАТЭ» и принял участие в церемонии закладки нового стадиона в Борисове