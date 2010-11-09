БАТЭ - «Динамо» (Минск): месть чемпиона страшна и неизбежна

31 чемпионатный тур завершала встреча борисовского БАТЭ и минского «Динамо». В том, что градус накала страстей в этом матче во стократ превысит температурный градус в холодном осеннем Борисове, сомневаться не приходилось.

После стартового свистка главного арбитра поединка Алексея Кульбакова не прошло и пяти минут, а хозяева поля успели дважды довольно опасно наведаться в штрафную минчан.

Последовавшее продолжение никоим образом не разочаровала поклонников БАТЭ. Уже на 18 минуте поздравления партнеров с голевым успехом принимал Максим Бордачев. Хотя это достижение оказалось, скорее, командным. Мяч в сетку ворот минчан борисовчане отправили практически коллективно.

Не прошло и 10 минут, как Дмитрий Бага непринужденным касанием головы увеличил перевес хозяев поля после навеса Александра Юревича. 2:0 – в пользу БАТЭ, который в этот вечер остановить было невозможно.

Динамовцы в первой половине игры мячом вообще владели редко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное тедевидение». Так что порой от неожиданного свалившегося к ним счастья, в общем-то, не знали, что делать дальше.

После антракта атаки минчан стали приобретать все большую остроту, но хозяева пыл Драгуна и компании остудили довольно быстро. Подопечные Виктора Гончаренко благодаря точному удару Александра Володько лишили гостей всяких реваншистских мыслей. 3:0 – к 60 минуте. Такое, пожалуй, не отыгрывается.

Сомнений в итоговом успехе борисовчан не осталось. В оставшееся время матча игроки БАТЭ лишь отшлифовали свой перевес. На 80 минуте окончательный счет установил Александр Юревич.

4:0 – борисовчане достойно поквитались за поражение от динамовцев на своем поле в матче второго круга. И, по сути, отрапортовали о готовности примерить золото чемпионата Беларуси.