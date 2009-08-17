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На чемпионате мира по гребле белорусы завоевали 7 золотых медалей

17 августа 2009 06:47
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Именно столько привезут на родину белорусские каноисты и байдарочники с чемпионата мира в канадском Дартмунте.

Так, накануне в соревнованиях каноэ-одиночек лучшим на дистанции 500 м стал Денис Гаража. Еще две золотые награды в копилку белорусской сборной принес экипаж в составе Романа Петрушенко и Вадима Махнева, оказавшийся быстрее всех в соревнованиях байдарок-двоек на спринтерской двухсотметровке и олимпийской пятисотке.

Белорусский экипаж каноистов в составе братьев Андрея и Александра Богдановичей, а также Дмитрия Рябченко и Александра Волчецкого выиграл в Канаде спринт. Здесь же блеснула и байдарка-четверка олимпийского состава: Роман Петрушенко, Вадим Махнев, Алексей Абалмасов и Артур Литвинчук. С победами белорусских спортсменов поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал гребцам новых высоких достижений.

# Гребля

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