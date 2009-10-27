«Динамо»: смена рулевого

Новым рулевым «Динамо» был назначен тренер серебряного «Гомеля» Александр Андриевский.

Ничто не предвещало грозы. «Динамовцы» имели в активе трехматчевую победную серию, которую, как казалось, обязаны были продлить в домашних поединках с не самыми опасными противниками. Однако полусонный «Амур» (в Хабаровске во время матча была глубокая ночь) тактически переиграл соперника и невольно своей победой дал повод для революции в «Динамо».

Александр Блинов, главный тренер «Амура»: «Мы хорошо изучили эту команду и подготовились детально».

Алексей Копейкин: «У нас была задача – терпеть, ждать и на контратаке использовать моменты. Думаю, у нас это получилось.»

Отчасти повинен в резких движениях руководства «бело-голубых» и арбитр встречи, который в середине второго периода своим неоднозначным решением не позволил нашим сравнять счет. Впрочем, времени для исправления судейской оплошности у минчан было предостаточно. Не получилось. Набежали тучи, ударил гром.

Владимир Наумов, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь: «При таком подборе игроков команда не может так играть. И поэтому сразу после игры было объявлено, что все тренерское руководство «Динамо»-Минск уходит в отставку. У команды нет характера. И я хорошо вижу, что этот тренерский штаб этот характер в команде не воспитает. Не все с этим согласятся, но это лично мое мнение.»

Как оказалось, небо и до того не было безоблачным. Несколько недель назад куратор «Динамо» Владимир Наумов устроил разнос тренерскому штабу и игрокам. Команда проиграла четыре матча кряду. И тогда, по его словам, Хэнлон сам лично попросил отставки. Но удовлетворять ее в тот момент не в стиле главы белорусского хоккея.

Давать оценку увольнению канадца будет время. Лишь оно подтвердит истинность одной из двух мудростей: либо «кто не рискует – тот не пьет шампанского», либо «поспешишь – людей рассмешишь». Наша позиция: если задачи ставятся на целый сезон, то судить о проделанной работе надо по его окончании. «Динамо» играло так, как было способно. И не стоит делать из наших легионеров мега-звезд. Некоторых из них вновь хотят заменить новыми. А это дополнительные средства. Плати и тем, и другим. А Глен Хэнлон – не волшебник, как кто-то думал. Просто хороший тренер. Его жаль, как когда-то было жаль Поковича.

Прошлогодний осенний переворот лишь подкорректировал, выровнял траекторию полета, но ввысь минский клуб тогда не взмыл. Ну а белорусской сборной нынешние пертурбации должны пойти на пользу. Хэнлон взял небольшую паузу и решил остаться. Ради игроков и общего дела, которое давно уже начато. Ну и, разумеется, наставник не мог отказаться от возможности засветиться на Олимпиаде (и престиж, и новое денежное место работы надо искать). Хэнлон будет трудиться с утроенной энергией, чтобы доказать свою профпригодность и при случае сказать: вы были не правы. А белорусские хоккеисты, влюбленные в наставника, тоже, наверное, своей игрой захотят поддержать рулевого. Как сделали это болельщики, которые в середине поединка с Новокузнецком вдруг начали скандировать фамилию канадского специалиста.

Новым рулевым «Динамо» был назначен тренер серебряного «Гомеля» Александр Андриевский.

При этом тренере не забалуешь. Теперь уже «своими» в команде стали белорусы. Андриевский даже сказал, что не он должен учить английский, а иностранцам пора заняться изучением «великого и могучего». Наставник собирается прививать команде североамериканский стиль хоккея.

Александр Андриевский, главный тренер «Динамо»: « Естественно, мне эта новость как снег на голову свалилась. Я только что стоял на лавке хоккейного клуба «Гомель», а тут сразу Континентальная хоккейная лига.»

Кстати, Юрзинов-старший, по словам Владимира Наумова, будет помогать Андриевскому в качестве консультанта. В скором времени в «Динамо» появятся не только новички-варяги, но и свои, из белорусского первенства. Их пригласит Андриевский. Помощников он тоже сам подберет. А пока на игре с Новокузнецком с ним вместе работал Павел Перепёхин, который в прошлом году ассистировал в «Динамо» Василию Спиридонову.

В поединке с «Металлургом» минчане были похожи на себя двухдневной давности. У нового коуча просто не было времени для серьезных преобразований. Те же звенья, те же спецбригады большинства, голкипер только другой. И то по причине объективной: у Мезина – небольшое повреждение. Поэтому в воротах играл Виталий Коваль. И даже сценарии двух матчей схожи. Наши открывают счет (и опять же руками лучшего хоккеиста минчан в этих поединках Андрея Михалева), а затем пропускают голевые удары соперника, который, добившись перевеса, уходит в оборону. Вскрыть ее нашему клубу не под силу. Хотя проявления пресловутого характера в зачаточном виде мы все-таки увидели - в дебюте третьего периода, когда наши ринулись вперед, итогом чего стал гол Дмитрия Мелешко. Но все равно поражение.