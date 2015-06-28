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Церемония закрытия первых Европейских игр состоится 28 июня вечером

28 июня 2015 11:45
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Новости Азербайджана. В Баку завершаются первые Европейские игры. 28 июня – последний соревновательный день. Будут разыграны медали в таких видах спорта, как дзюдо, волейбол, пляжный футбол и бадминтон.

В активе белорусов 43 медали: 10 из них – золотые, 11 – серебряные и 22 – бронзовые.

В составе нашей команды в соревнованиях выступил 151 спортсмен. Всего в бакинских стартах приняли участие свыше 6 тысяч атлетов из 50 стран Старого Света. Они разыгрывали 253 комплекта наград в 20 видах спорта, 16 из которых – олимпийские.

Торжественное закрытие первых Европейских игр пройдет сегодня вечером на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Европейские игры

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