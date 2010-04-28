«БАТЭ» выигрывает у «Нафтана» и занимает первую позицию в турнирной таблице

Уже второй сезон подряд пути «Нафтана» и «БАТЭ» пересекаются не только в чемпионате, но и в кубке. Если в кубковой тропе новополовчане представляют собой не разгаданную загадку для чемпиона. То в национальном первенстве борисовский орешек остается не разгрызенным для северян.

Новополоцк встретил участников матча не майским теплом, незадолго до игры прошел снег. А во время игры снег превратился в дождь. Размокшее поле не позволяло оппонентам действовать в полную силу. Но борисовчан это не смутило. Поначалу оборона «Нафтана» справлялась с атаками «БАТЭ», но оставить свои ворота на замке им не удалось.

В первой тайме «БАТЭ» забили один гол. Что касается «Нафтана», то игра впереди у них абсолютно не клеилась. В перерыве Борис Ковалевич выпускает второго форварда Шакова. С ним связан единственный голевой момент с участием северян. Борисовчане продолжали владеть инициативой.

Окончательно снял все вопросы о победителе гол в исполнении Родионова. На 64-ой минуте форвард «БАТЭ» принял мяч и закрутил левую девятку.

Виктор Гончаренко, гл. трене ФК «БАТЭ»:

Даже не сам счет, а то, как мы сегодня играли, обеспечило нам победу. Мы хорошо контролировали мяч, а если мяч под контролем, то ты контролируешь игру. Поэтому, наша победа сегодня закономерна.