Грибной жульен в блинах

Мелко нарезаем лук и шампиньоны.
Это интересно! Жульен – это всего лишь способ нарезки продуктов! И в переводе с французского это слово означает «июльский». А все потому, что только летом во Франции готовят супы и салаты, которые нарезают тонкой-тонкой соломкой.
Лук обжариваем на сковороде. Шампиньоны перекладываем в другую сковородку и тоже ставим на огонь. Размешиваем муку с водой, сыр разбираем на ниточки. Соединяем обжаренные грибы с луком. Осторожно вливаем мучной раствор и хорошенько перемешиваем. Солим и приправляем молотым перцем.