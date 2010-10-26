Грибной жульен в блинах

Ингредиенты: Блины (готовые) 10 шт., шампиньоны 500 гр, лук репчатый 5 шт., мука 2 ст. ложки, вода 100 мл, чечил (сыр, нити) 50 гр. Соль и перец по вкусу. Выложить на листья салат. Подавать с майонезом и сметаной.

Мелко нарезаем лук и шампиньоны.

Это интересно! Жульен – это всего лишь способ нарезки продуктов! И в переводе с французского это слово означает «июльский». А все потому, что только летом во Франции готовят супы и салаты, которые нарезают тонкой-тонкой соломкой.

Лук обжариваем на сковороде. Шампиньоны перекладываем в другую сковородку и тоже ставим на огонь. Размешиваем муку с водой, сыр разбираем на ниточки. Соединяем обжаренные грибы с луком. Осторожно вливаем мучной раствор и хорошенько перемешиваем. Солим и приправляем молотым перцем.