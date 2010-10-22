Жительница Орши украла из кармана у пьяного рабочего 2 млн. 324 тыс. рублей

Рабочий одного из коммунальных унитарных предприятий, проживающий в Дубровенском районе сообщил, что 16 октября около 12 часов он уснул, приняв на грудь во дворе дома 4 по ул. Пограничной.Когда рабочий проснулся, он обнаружил, что полиэтиленового пакета, в котором находились 2 млн. 324 тыс. рублей и документы, в его кармане уже нет. Кстати, в милицию он обратился только 17 октября в 7 часов 25 минут. Установлено, что преступление совершила 29-летняя неработающая жительница Орши, которая задержана, сообщает УВД Витебского облисполкома.