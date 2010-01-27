Возбужденный козел проломил двери стриптиз-клуба

В Калифорнии хозяин стриптиз-клуба Ханк Пикура, придя утром на работу в заведение, обнаружил разбитые стеклянные двери. Когда мужчина просмотрел видео камеры безопасности, он не поверил своим глазам - в клуб вломился козел. Сначала животное протаранило одну дверь, затем вторую.Почему козел пытался пробраться в стриптиз-клуб не понятно, но хозяин клуба предположил, что животное увидело свое отражение в стеклянной двери и стало агрессивным. Козел провел полчаса, уставившись на себя в зеркало. Затем запись камеры показывает, как в клуб заходит мужчина и пытается догнать животное, а потом уходит. Через некоторое время он возвращается и выгоняет козла. Кроме дверей, животное ничего не повредило.