Вместе с мусором в Гомельской области горят дома

Огонь перебрасывается на торфяники и лесные массивы. Сейчас во всех лесхозах организовано круглосуточное наблюдение, в том числе с помощью видеокамер.

Весенняя уборка в саду — дело привычное. Однако, некоторые по-прежнему считают, что легче всего навести порядок при помощи огня. Так было и здесь. Хозяйка подожгла траву, а уже через полчаса пылал её собственный дом. Затем огонь перекинулся на сараи — от них теперь остались лишь угловые столбы. Пожарные тушили уже только соседский дом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В результате пожара без крыши над головой оказались два пенсионера. Их забрали дети в город. А соседи благодарят Бога, что ветер в тот день был не в их сторону.

Горят дома от травы как по расписанию. В субботу два в Будо-Кошелёвском районе. В понедельник уже три, но в Лельчицком. Во вторник отличились жители Петриковского: три дома, пара сараев и гараж. Но на местах все сельчане в один голос утверждают, что спичек и в руки то не брали, только вот кострище у каждого двора.

По закону разводить огонь на приусадебной территории запрещается категорически. Костёр у дома обойдётся нарушителю в 400 тысяч рублей. И это копейки по сравнению с возможными последствиями.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Есть такая непробиваемая категория граждан людей, которая, не смотря на запреты, на прошлогодние случаи в Российской Федерации, не хочет учиться на чужих ошибках.

Кстати, в Ельском районе, пытаясь потушить собственноручно разведённый огонь, пострадал мужчина. С ожогами его доставили в больницу. Спасатели же уже ждут самую горячую пору: начиная с ближайших выходных и до майских праздников — традиционный пик пожаров. В эти дни людям нужно быть особенно осторожными.