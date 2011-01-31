В Японии из-за угрозы извержения вулкана Симмоэ эвакуируют около тысячи человек

Специалисты опасаются, что в ближайшее время возможен выброс лавы, который будет сопровождаться оползнями и камнепадами.

Из-за вулканического пепла видимость на дорогах не превышает пяти метров, облака густой пыли разъедают глаза и затрудняют дыхание. Фактически в транспортной блокаде оказался город Миядзаки.

Чтобы избежать большого количества ДТП власти перекрыли участки скоростного шоссе. Временно приостановлено движение поездов и электричек. В местном аэропорту отменены все рейсы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».