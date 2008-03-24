В столице сбита 12-летняя девочка

Состояние ребенка, пострадавшего в аварии на улице Кижеватова, крайне тяжелое. Это подтвердили сегодня врачи Больницы скорой помощи. 12-летняя девочка с черепно-мозговой травмой и переломами вечером 23 марта была доставлена в отделение реанимации. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в столице.



Ребенка сбил джип, за рулем которого находилась 20-летняя девушка. Права на вождение автомобилем она получила 19 марта - всего 5 дней назад. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.