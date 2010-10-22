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В Париже бастуют Версаль и Лувр

22 октября 2010 15:22
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Во Франции все внимание приковано к предстоящему голосованию в Сенате по пенсионной реформе.

Ранее его уже два раза переносили. Однако сегодня в срочном порядке утвердить проект реформы призвал президент Николя Саркози.

Напомним, нововведение предполагает повышение пенсионного возраста до 62 лет, а в дальнейшем и до 67. С такими потенциальными переменами категорически не согласны миллионы французов. Массовые манифестации и общенациональная забастовка буквально парализовали всю страну.

В акциях протеста участвуют нефтяники, работники портов и транспортники, учителя, студенты и школьники. Манифестанты блокируют подъезды к аэропортам, портам и другим важным объектам. Грозят акции протеста и туристическому бизнесу — к забастовке присоединились сотрудники музеев. Закрылись Версаль и Лувр. Радикально настроенная молодежь то и дело устраивает столкновения с полицией. Убытки от забастовок во Франции уже превысили миллиард евро.

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