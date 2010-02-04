В офисном здании в центре Нью-Йорка обнаружен белый порошок

Именно в этой высотке на Манхэттене наряду с другими офисами располагается представительство ФБР и Службы иммиграции и натурализации США.

По словам представителя местных властей, подозрительный порошок был обнаружен на 40-м этаже здания. При этом сразу семь человек, которые оказались в этот момент около находки, были объявлены как «контактировавшие и попавшие под действие» неизвестного вещества, передает ИТАР-ТАСС. В то же время газета New York Times сообщает, что в «инфицированные» были зачислены девять человек. При этом лишь один из них держал в руках злополучный конверт. Тем не менее, всю группу заставили немедленно принять душ и переодеться.

Здание было решено не эвакуировать. Как позднее установили эксперты, порошок не представлял угрозы здоровью служащих, сообщает NEWSru.com.