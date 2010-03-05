В Москве сумоист выломал и унес платежный терминал

В Москве задержаны трое приезжих, в том числе профессиональный борец-сумоист, которые украли платежный терминал.

Поступило сообщение от продавца магазина о том, что двое неизвестных зашли в торговый зал и молча стали выкорчевывать банковский терминал по приему платежей. На возмущения протестующей женщины один из злоумышленников крикнул ей «Молчи, а то хуже будет!». Перепугавшаяся женщина смогла позвонить в милицию только после их ухода.

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО Москвы блокировали машину с преступниками и задержали их. Ими оказались двое граждан сопредельной республики, зарегистрированные в Подмосковье, которые на автомобиле BMW без номеров с тонированными стеклами пытались скрыться с места преступления. В машине находился аппарат по приему платежей весом 90 кг. В нем хранились деньги в размере 25 320 рублей. Аппарат вынес на своих плечах один из злоумышленников, который, по его словам, профессионально занимается борьбой сумо.

Второй злоумышленник говорит, что это полностью его вина, что якобы он ввел своего друга-сумоиста в заблуждение, сказав ему, что он забирает свой аппарат, сообщает Газета.Ru.