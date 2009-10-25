В бельгийских лесах полиция ловит черную пантеру

Полицейский из бельгийского города Буйона столкнулся с пантерой, которая уже почти два месяца, по свидетельствам очевидцев, бродит в лесах бельгийских Арденн, но пока так и не была поймана.

Впервые мистическая пантера была замечена в конце августа в лесу департамента Мерт-и-Мозель на северо-востоке Франции. Причем один из многочисленных очевидцев оказался преподавателем биологии, так что его показания сочли более чем достоверными.

Через две недели после этого пантеру увидел один из жителей деревни Леглиз, расположенной на юго-востоке Бельгии в районе Арденн. Животное видимо прижилось в крае бельгийских гор и лесов и чувствует там себя вполне привольно. Не проходит и недели, чтобы кто-то опять не увидел пантеру, разгуливающую по лесу.

По следам дикого животного уже несколько раз высылали полицейских, вооруженных специальными винтовками со снотворными ампулами, но обнаружить его так и не удалось.

До сих пор остается неясным, откуда могла взяться черная пантера в европейских лесах. Ни один из цирков или зоопарков Франции и Бельгии не сообщал о побеге животного. Власти предполагают, что, возможно, она содержалась частным лицом, от которого и сбежала, пишет NEWSru.com.

Пока полиция ищет пантеру, местные власти в районе бельгийских Арденн настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от прогулок по лесу, хотя животное и избегает общения с человеком и никому не причинило вреда.

После того, как бельгийский полицейский сообщил о неожиданной и мимолетной встрече с большой черной кошкой, на ее поиски были срочно высланы полицейские и сотрудники лесной службы, однако их поиски опять не увенчались успехом.