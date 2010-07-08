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Трагедия в Крево: на месте происшествия обнаружены еще шесть снарядов

08 июля 2010 14:35
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Саперы, обследовав прилегающую к блиндажу территорию, обнаружили и уничтожили еще шесть аналогичных снарядов.

По факту трагедии в Крево в ночь на Купалье возбуждено уголовное дело.

18-летний парень погиб, восемь молодых людей получили ранения, двое из них — до сих пор в больнице.

В блиндаже времен первой мировой возле деревни Крево компания почти из 20 человек решила развести костер. В нем, как оказалось, находился снаряд времен Великой Отечественной. Установлено, что его обнаружили несколько недель назад возле деревенского кладбища двое молодых неработающих местных жителя. Опасную находку принесли в блиндаж и попытались взорвать, бросив в костер. Однако пламя погасло, а снаряд так и остался.

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