Трагедия в Крево: на месте происшествия обнаружены еще шесть снарядов

Саперы, обследовав прилегающую к блиндажу территорию, обнаружили и уничтожили еще шесть аналогичных снарядов.

По факту трагедии в Крево в ночь на Купалье возбуждено уголовное дело.

18-летний парень погиб, восемь молодых людей получили ранения, двое из них — до сих пор в больнице.

В блиндаже времен первой мировой возле деревни Крево компания почти из 20 человек решила развести костер. В нем, как оказалось, находился снаряд времен Великой Отечественной. Установлено, что его обнаружили несколько недель назад возле деревенского кладбища двое молодых неработающих местных жителя. Опасную находку принесли в блиндаж и попытались взорвать, бросив в костер. Однако пламя погасло, а снаряд так и остался.