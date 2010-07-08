Трагедия в лагере «Азов»: завершилось опознание детей, погибших во время купания в Азовском море

Самолет с их телами уже вылетел в Москву.

Ребята отдыхали в одном из оздоровительных лагерей. Они погибли накануне во время купания в запрещенном месте — под воду их затянуло сильное течение. Погиб и воспитатель, который пытался спасти тонущих детей. Двоим ребятам удалось выжить. Сейчас они в больнице.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Уже известно, что экскурсию на абсолютно не предназначенное для отдыха место организовали московские педагоги. И именно они скомандовали детям купаться. А в крови троих горе-воспитателей медики обнаружили следы алкоголя.