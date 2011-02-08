Теракт в Домодедово. Власти все знали!

В аэропорту «Домодедово» погибло 36 человек и еще около 40 находятся на грани жизни и смерти. В чем же причина этой трагедии?

В 1999 году были взорваны дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Правоохранительные органы заявили, что были не готовы к такой изобретательности террористов — мы им поверили. Когда в 2002 году в здании на Дубровке были захвачены в заложники около тысячи человек, а спустя два года в Беслане в руках террористов оказались сотни детей, высокие чины снова говорили, что оказались неготовы к такой нечеловеческой жестокости — и мы им снова поверили.

Когда спустя два года уже в 2004 году террористами были взорваны два пассажирских самолета, которые вылетели из Домодедово, говорить было уже нечего. Элементарная халатность копеечное взяточничество. Все было очень просто: один милиционер недосмотрел шахидок в аэропорту, другой всего за 30 долларов закрыл глаза на то, что у террористов не было паспортов.

В трагедии, которая произошла в Домодедово, все было еще проще: террорист-смертник просто вошел в аэропорт и нажал на кнопку адской машины, а значит причина трагедии — элементарная безалаберность. Когда мы идем на концерт, досматривают всех и представление начинается вовремя, на стадионах у тысяч футбольных болельщиков изымают даже пластиковые бутылки с кока-колой, никому не приходит в голову, что эти меры излишни. Почему же эта задача кажется непосильной для тех, кто обеспечивает безопасность аэропортов? Ведь их в Москве всего три.

Говорят, что никто не знал о готовящемся теракте. Это тоже ложь. Предупреждение было. За полтора дня до теракта в одном из подмосковных пансионатов две шахидки собирали взрывчатку, одна из них нечаянно взорвалась прямо в руках смертницы, вторая смертница сбежала, но была задержана в Волгограде. Какое предупреждение нужно было еще? Никому даже в голову не пришло хоть как-то усилить меры безопасности.

Аэропорт «Домодедово» 16.30 минут. В зале прилета международных рейсов собралась большая толпа: те, кто только что прилетел, встречающие, таксисты, грузчики, персонал — всего около 500 человек. Ровно в 16.32 раздается взрыв, зал заволакивает едким дымом, гаснет свет. Те, кто уцелел при взрыве, на ощупь пытаются выбираться из здания аэропорта, потом, придя в себя после шока, возвращаются помочь раненым, потому что помогать было просто некому. Сначала раненых выносили на руках, потом для этого приспособили багажные тележки.

По словам бывших сотрудников аэропорта, в Домодедово кроме службы безопасности есть еще одна служба — ГБР (Группа быстрого реагирования). Это что-то вроде частной спецслужбы, в которой работают бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, прошедшие горячие точки. В задачи этой службы входит отлов потенциальных террористов на территории аэропорта и быстрое реагирование на ЧП. Почему до места теракта эта служба так и не добралась - неизвестно.

Бывшие сотрудники аэропорта утверждают, работы по обеспечению безопасности в Домодедово практически не велись. Примерно месяц назад администрация ровно вдвое сократила штат сотрудников охраны аэровокзала. Якобы этому сокращению не помешали разосланные ориентировки спецслужб, которые предупреждали: «в крупнейших воротах Москвы готовится теракт предположительно в зоне таможенного контроля».

По словам экспертов, сотрудничество службы безопасности аэропорта с представителями ФСБ и МВД не поощряется. Это помогает сохранять внутри предприятия корпоративные тайны.

Александр Гусак, с 1992 по 1998 гг. начальник поздразделений по борьбе с терроризмом и бандформированиями ФСБ РФ:

Некоторым сотрудникам безопасности становятся известны какие-то негативные факты, а иногда и просто преступление своего коммерческого руководства, чтобы не потерять работу, они вынуждены скрывать и не сообщать это правоохранительным органам. В данном случае может так случиться, что некоторые сотрудники знали о каких-то провалах, но из-за своей боязни потерять работу, не сообщали об этом.

Аэропорт «Домодедово» считается самым крупным в России и самым безопасным, в нем стоит самое современное оборудование. В прошлом году руководство Домодедово даже отчиталось: в аэровокзале установлены даже новейшие сканеры и детекторы. Их приборы позволяют определять по цветовой гамме содержание багажа и классифицировать предметы по химическому составу - на экране видны метал, жидкости, порошок. По мнению российских и иностранных экспертов, при условии высокой квалификации операторов такие машины дают 100% гарантию безопасности.

Получается, что главная проблема в том, что современная техника есть, только стоит она, по мнению экспертов, не везде, где надо. Машины, способные спасти жизнь от взрыва, находятся только в «стерильной зоне» аэропорта и проверяют пассажиров, которые готовятся к вылету, а на встречающих или провожающих людей внимание никто не обращает. Так было и на это раз. Террорист вошел в аэропорт со стороны автостоянки и не встретил ни металлоискателей, ни милиционеров. Он спокойно ждал, пока соберется толпа побольше, чтобы взорвать бомбу.

В любом аэропорту безопасность обеспечивают 5 подразделений. Линейный отдел внутренних дел охраняет все внешние территории. Служба безопасности вокзала осуществляет проверку багажа при входе в здание и ручной клади в зоне отлета. Таможня и пограничная служба проверяют вещи на контрабанду и провоз запрещенных веществ. В Домодедово, по мнению экспертов, все они работают разрозненно.

Владимир Михайлов, с 1978 по 1983 гг. начальник подразделений взрывотехников КГБ СССР:

Надо, чтобы был один, отвечающий за все. Безопасность — это та сфера, где недопустимо семь нянек. Важнейшие объекты, такие как аэропорты, как крупнейшие торговые центры, вокзалы, речные пристани, автобусные станции должны охраняться государством.

После взрыва многие стали утверждать, что защитить аэровокзал от террористов невозможно, но такие примеры есть. Израильский аэропорт имени Давида Бен-Гуриона признан самым безопасным в мире. Он охраняется полицией и солдатами ЦАХАЛа, а также а также наёмными охранниками частных фирм. Досмотр багажа пассажиров и встречающих ведется здесь очень тщательно и в несколько этапов. Людей проверяют при въезде на территорию аэропорта, при входе в здание, на таможне. Почти с каждым человеком психологи проводят беседу. Если пассажир вызывает хоть малейшее подозрение, то его отправляют на спецдосмотр.

В теракте в Домодедово есть еще одна любопытная деталь. По первой версии взорвалась бомба весом до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Позже стало известно, что на взрывном устройстве был пластит, но некоторые эксперты утверждают, что использовалась взрывчатка на основе аммиачной селитры, а достать ее гораздо легче, чем пластит.

Владимир Михайлов:

Взрывчатка типа пластита и тротила взрываются за десятки микросекунд и дают очень короткую и концентрированную световую вспышку. В Домодедово взрыв был достаточно яркий и большого объема, было много дыма. Дыма от пластита и тротила практически не бывает.

Откуда у террористов берется взрывчатка. По мнению экспертов, есть несколько способов достать ее: можно изготовить из подручных материалов, можно привезти из северного Кавказа, но самый простой — получить оружие с российских военных складов. Схема несложная: сначала вооружение продается посредникам, а те перепродают его боевикам, затем при невыясненных обстоятельствах на складе происходит пожар, после которого обнаружить, сколько боеприпасов было до возгорания, практически невозможно. Только по официальным данным за последние 20 лет склады с оружием горели больше десятка раз.