Стадо лошадей устроило грандиозную пробку в Санкт-Петербурге

Огромную пробку на кольцевой автодороге в районе Колтушской развзязки и Шафировского проспекта устроило внезапно появившееся на магистрали стадо лошадей.

Как рассказали «Росбалту» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о появлении как минимум десяти лошадей поступило едва ли не во все дежурные службы около 18:00 28 декабря.

В течение более двух часов спасатели Регионального поисково-спасательного отряда, расположенного в Мурино, и поисково-спасательной службы отлавливали лошадей. Лишь в половине девятого вечера появились хозяева сбежавшего стада и помогли поймать разбужевавшихся питомцев.

Как рассказали сотрудники конного клуба, которому принадлежат беглянки, лошадей вывели из конюшни на прогулку в загон. А в это время рядом, на поле, кто-то стал запускать фейерверки. Громкие хлопки сильно напугали животных. К тому же один из огней упал прямо им под ноги. В результате лошади буквально снесли ограждение загона, выбежали на Колтушское шоссе, а по нему - на КАД, сообщают «Вести».