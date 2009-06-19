Самовольный захват земли под Минском (ФОТО+ВИДЕО)

По информации Госконтроля расчищенный участок незаконно готовился под производство окон из ПВХ.

Получив участок для обслуживания зернотока, коммерсанты без разрешения снесли строение. Площадку расчистили под строительство. А прямо в поле с засеянной пшеницей вырыли карьер на несколько сотен метров.

Сотрудники госконтроля очень удивились, когда вместо зернотока увидели здесь строительную площадку. Самовольный захват земли под Минском произошел по хитрой схеме. Сельхозздание у гастелловского СП купило столичное предприятие. По законодательству под него дается и земля. Предполагалось, что частники займутся сельским хозяйством. Однако по информации Госконтроля расчищенный участок незаконно готовился под производство окон из ПВХ.

- Участок был предоставлен для обслуживания зданий. В частности, для товарного сельского производства, обслуживания здания зернотока. Как вы видите, зернотока уже не существует. По документации, якобы, проходит его реконструкция, но, как вы видите, реконструировать нечего, - рассказала «Столичному телевидению» Виктор Трушин, начальник управления Комитета государственного контроля Минской области.

Крупный ущерб нанесен окружающей среде. Прямо через поле самовольно вырыт подъездной путь в 700 метров. Полностью снят плодородный слой почвы. Из земли выбран даже песок на 3,5 тыс кубометров. Получается, предприятие неплохо сэкономило на строительных тратах. Правда, ущерб государству при рытье новой дороги оценивается как минимум в 300 млн. рублей.

- Организацией было получено разрешение на подсыпку существующей дороги, однако был вырыт котлован рядом, на землях хозяйства. В результате чего был уничтожен плодородный слой. Естественно, причинен ущерб окружающей среде, который будет подсчитываться, - сказал Виталий Шаповалов в интервью «Столичному телевидению».

Пока что сотрудниками Госконтроля составлены протоколы для уплаты штрафов. А впереди предстоит серьезное разбирательство.В настоящее время на участке запрещено проведение дальнейших работ. Действие самой организации приостановлено. Дополнительно подсчитывается ущерб, причиненный при несоблюдении природоохранного и земельного законодательства.

Евгений Горин, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ, Минский район