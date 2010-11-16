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Ревнивцу, сорвавшему вечеринку в Минске с участием любимой, грозит 5 лет тюрьмы

16 ноября 2010 09:40
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20-летнего молодого человека из Логойского района, который находился в Минске на курсах повышения квалификации, обидело то, что у его товарища дома девушка вместе с подругой собираются продолжить вечер, а он посетить это мероприятие не мог.

Выпив полтора литра пива, он, чтобы сорвать вечеринку с участием своей девушки, ничего лучшего не придумал, как сообщить в милицию о заминировании дома № 105 по улице Есенина.

Сотрудники оперативно-следственной группы быстро прибыли к таксофона, откуда был сделан звонок, и уже через полчаса его задержали. Последний, кстати, не стал отпираться и сразу же признался в совершенном. В отношении него возбуждено уголовного дело. За заведомо ложное сообщение об опасности ревнивцу грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на пять лет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# происшествия

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