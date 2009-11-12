Подростки сожгли многодетную мать

Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Уэллейс-роуд в городе Бодмин. Там проживала 59-летняя пенсионерка и мать девяти детей Мэри Фокс и ее 17-летний сын Ром.

Хулиганы выстрелили петардой в ее жилище через щель почтового ящика. Это была не первая жестокая забава подростков, которые постоянно травили сына погибшей за отставание в учебе.

17-летнему жителю графства Корнуолл, который и был главной мишенью злоумышленников, удалось выжить. Мать перед смертью успела вытолкнуть его из окна, но сама сгорела, пытаясь спасти кошку. Уже арестованы трое виновников трагедии, которым предъявлены обвинения, пишет NEWSru.com.

Полиция Великобритании арестовала троих юношей, которых подозревают в неумышленном убийстве.