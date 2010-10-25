По факту взрыва на деревообрабатывающей фабрике в Пинске возбуждено уголовное дело - фото

По данным МЧС, 1 человек погиб, около 20 получили ранения. Обрушилось около 100 кв. м перекрытия. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

ЧП произошло сегодня днем. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике прогремел в одном из производственных цехов.

Дым от горящей фабрики был виден практически из каждого уголка города: огонь поднимался выше пятиэтажек, а запах гари чувствовался за 5-6 километров.

Взрыв на мебельной фабрике прогремел около часа дня. По предварительным данным, ЧП произошло в цеху древесно-стружечных плит. Взрывная волна разрушила около 100 квадратов перекрытия. В результате рухнули стены и кровля здания.

На место происшествия тут же прибыли пожарные расчеты. Но локализовать возгорание спасатели сразу не смогли. Огонь быстро перекинулся на сложенные в цеху листы ДСП, другими словами — хорошо проклеенное дерево. Пламя занялось мгновенно.

Очевидцы:

Крыши, стены все попадали. Рамы, стекла все повыбивало.

К проходной предприятия одна за другой начали подъезжать кареты скорой помощи. В цеху, где произошел взрыв, по разным данным, находилось от 30 до 50 человек. Через час появились первые данные о пострадавших: один рабочий погиб, 18 — отвезли в больницу. Все они с ожогами разной степени тяжести находятся в реанимации. Для них заказана кровь нужной группы.

Виталлий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Произошло обрушение перекрытия на площади около 100 кв. м. Погиб 1 человек, 18 — пострадали. Из этих 18 одного человека работники МЧС извлекали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Пожар был ликвидирован в 15 часов 14 минут. Однако спасательные работы продолжаются, поскольку до сих пор неизвестно местонахождение одного рабочего из этого цеха.

Прокуратура Брестской области уже возбудила уголовное дело за нарушение техники безопасности, повлекшее тяжкие телесные повреждения и смерть. Кстати, пинская мебельная фабрика в сводки МЧС попадает не впервые. Подобный пожар уже был на предприятии в конце 90-х. Тогда горел цех по производству поролона. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Владимир Новиков, Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Пинск.