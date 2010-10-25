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По факту взрыва на деревообрабатывающей фабрике в Пинске возбуждено уголовное дело - фото

25 октября 2010 18:03
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По данным МЧС, 1 человек погиб, около 20 получили ранения. Обрушилось около 100 кв. м перекрытия. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

ЧП произошло сегодня днем. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике прогремел в одном из производственных цехов.
Дым от горящей фабрики был виден практически из каждого уголка города: огонь поднимался выше пятиэтажек, а запах гари чувствовался за 5-6 километров.

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Взрыв на мебельной фабрике прогремел около часа дня. По предварительным данным, ЧП произошло в цеху древесно-стружечных плит. Взрывная волна разрушила около 100 квадратов перекрытия. В результате рухнули стены и кровля здания.

На место происшествия тут же прибыли пожарные расчеты. Но локализовать возгорание спасатели сразу не смогли. Огонь быстро перекинулся на сложенные в цеху листы ДСП, другими словами — хорошо проклеенное дерево. Пламя занялось мгновенно.

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Очевидцы:
Крыши, стены все попадали. Рамы, стекла все повыбивало.

К проходной предприятия одна за другой начали подъезжать кареты скорой помощи. В цеху, где произошел взрыв, по разным данным, находилось от 30 до 50 человек. Через час появились первые данные о пострадавших: один рабочий погиб, 18 — отвезли в больницу. Все они с ожогами разной степени тяжести находятся в реанимации. Для них заказана кровь нужной группы.

Виталлий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:
Произошло обрушение перекрытия на площади около 100 кв. м. Погиб 1 человек, 18 — пострадали. Из этих 18 одного человека работники МЧС извлекали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Пожар был ликвидирован в 15 часов 14 минут. Однако спасательные работы продолжаются, поскольку до сих пор неизвестно местонахождение одного рабочего из этого цеха.

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Фото. Взрыв на деревообрабатывающей фабрике в Пинске

Прокуратура Брестской области уже возбудила уголовное дело за нарушение техники безопасности, повлекшее тяжкие телесные повреждения и смерть. Кстати, пинская мебельная фабрика в сводки МЧС попадает не впервые. Подобный пожар уже был на предприятии в конце 90-х. Тогда горел цех по производству поролона. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Владимир Новиков, Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Пинск.

# происшествия # Фотофакт

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