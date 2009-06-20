Перестрелка на белорусской границе

Беспрецедентный случай в Малоритской комендатуре. На белоруско-украинской границе группа молодых людей попыталась задержать пограничников.

Во время выдвижения наряда к месту несения службы неизвестные на иномарках перегородили дорогу. На требования освободить путь, в сторону пограничников прозвучали выстрелы. После этого злоумышеленники скрылись.

По горячим следам правоохранители задержали шестерых местных жителей. Сейчас устанавливается их причастность к противоправным действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

—На данный момент выясняется цель, с которой была организована подобная акция. Возможно, прикрывалось какое-то перемещение — незаконное – товарно-матриальных ценностей через государственную границу, заявляет Дмитрий Девятов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы.