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Перестрелка на белорусской границе

20 июня 2009 17:29
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Беспрецедентный случай в Малоритской комендатуре. На белоруско-украинской границе группа молодых людей попыталась задержать пограничников.

Во время выдвижения наряда к месту несения службы неизвестные на иномарках перегородили дорогу. На требования освободить путь, в сторону пограничников прозвучали выстрелы. После этого злоумышеленники скрылись.

По горячим следам правоохранители задержали шестерых местных жителей. Сейчас устанавливается их причастность к противоправным действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

—На данный момент выясняется цель, с которой была организована подобная акция. Возможно, прикрывалось какое-то перемещение — незаконное – товарно-матриальных ценностей через государственную границу, заявляет Дмитрий Девятов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы.

# происшествия

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