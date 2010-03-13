Молодые люди воровали дамские сумочки в ночном клубе, а потом их возвращали

В начале марта девушка вместе с молодым человеком пришли в один из ночных минских клубов. Дама внимательно наблюдала за посетительницами заведения. Как только очередная жертва отправлялась на танцпол и оставляла дамскую сумочку на диване, девушка-воришка незаметно забирала сумочку и вместе с молодым человеком уходила из клуба.

- Они доставали вещи из сумки, прятали их возле заведения, а потом возвращались в клуб, чтобы положить украденную сумочку на место, - рассказывает «КП» пресс- офицер РУВД Советского района Минска Ольга Яскевич. - Они возвращали сумочку, чтобы кража сразу не бросилась в глаза и не возникла паника.

За один вечер парочка увела две женские сумочки. Пострадавшие недосчитались мобильных телефонов, флэш-карт, туалетной воды. На преступников смогли выйти благодаря видеокамерам, установленным в ночном заведении, пишет КП.

В отношении парочки уже возбудили уголовное дело по ч. 2 статье 205 УК «Кража». Им грозит до 4-х лет лишения свободы. Известно, что девушке-воришке 25 лет, она нигде не работает. Несколько месяцев назад в одном из районных отделений милиции на нее завели уголовное дело за очередную кражу. Девушка призналась, что деньги ей нужны были, чтобы приобрести наркотики.