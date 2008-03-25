Прямой эфир

Массовая драка с участием белорусов на Юго-западе Москвы

25 марта 2008 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Конфликт разгорелся минувшей ночью в одном из кафе микрорайона Ясенево. По информации российских правоохранителей столкновение произошло между нашими соотечественниками и гражданами Азербайджана.

По предварительным данным, все участники потасовки были в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта три белоруса получили ножевые ранения и госпитализированы.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Виталий Сливка: "Двое госпитализированы в институт скорой помощи имени Скифосовского с ранениями средней тяжести. Угрозы для их жизни нет. Третий белорус получил проникающее ранение внутренних органов и находится в тяжелом состоянии в больнице имени Боткина. Все шесть граждан Республики Беларусь работали в Москве в частном охранном агентстве. Родственники пострадавших уведомлены. Обстоятельства инциндента уточняются. По факту возбуждено уголовное дело".
# происшествия # Массовая драка

Другие новости рубрики

Все новости
25 марта 2008 12:05

Около тонны меди пытался вывезти житель Витебской области

25 марта 2008 09:09

Авария на автотрассе "Могилев-Бобруйск"

25 марта 2008 09:06

Группа российских туристов попала под снежную лавину в Якутии