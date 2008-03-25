Массовая драка с участием белорусов на Юго-западе Москвы

Конфликт разгорелся минувшей ночью в одном из кафе микрорайона Ясенево. По информации российских правоохранителей столкновение произошло между нашими соотечественниками и гражданами Азербайджана.



По предварительным данным, все участники потасовки были в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта три белоруса получили ножевые ранения и госпитализированы.



Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Виталий Сливка: "Двое госпитализированы в институт скорой помощи имени Скифосовского с ранениями средней тяжести. Угрозы для их жизни нет. Третий белорус получил проникающее ранение внутренних органов и находится в тяжелом состоянии в больнице имени Боткина. Все шесть граждан Республики Беларусь работали в Москве в частном охранном агентстве. Родственники пострадавших уведомлены. Обстоятельства инциндента уточняются. По факту возбуждено уголовное дело".