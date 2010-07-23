Лесные пожары глазами воздушного патруля МЧС (видео)

Аномальная жара привела к сложной ситуации на торфяниках. Однако несмотря на уже выявленные очаги возгораний, обстановка в этом году более спокойная, чем в прошлом.

Тем не менее, спасатели регулярно патрулируют пожароопасные зоны не только на земле, но и в воздухе.

Контрольная проверка всех систем... и крылатый патруль МЧС вот-вот начнет набирать высоту. Впереди — два с половиной часа облета.

Сверху все отлично видно на десятки километров — нарезка посевных угодий, густая щетка леса, а среди елей — дым. Нужный квадрат — по карте, а по радиосвязи передаются координаты горячей точки. Лесничество, получившее сообщение, сразу дублирует информацию местным спасателям. Если понадобиться помощь — тут же организуют.

Ситуация сложная — отмечают спасатели во время полета. С начала пожароопасного сезона в лесах Беларуси зарегистрировано 311 случаев возгораний. Огонь повредил свыше сотни гектаров лесных угодий.

Высокий уровень огненной опасности в лесах Гомельской, Витебской и Могилевской областей. Задействована специальная техника, ведется наблюдение с пожарно-наблюдательных вышек. Да и ежедневные облеты лесных территорий позволяют предотвратить огонь еще на стадии задымления.

После приземления работа летчика-наблюдателя не заканчивается: нужно обзвонить все проблемные участки и предупредить о возможном возгорании. В такую жаркую погоду и в разгар уборочной не только леса, но и поля — на особом контроле.