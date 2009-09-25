Крупный пожар в центре Гродно

В двухэтажном деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в четырех квартирах.

Находившиеся в доме жильцы эвакуировались самостоятельно.

Пламя могло распространиться на другие деревянные постройки, которых в этом квартале немало. Однако спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Все жильцы получили временное жилье. Сейчас решается вопрос о предоставлении им постоянного жилья.

- Жильцам предложены квартиры в введенном в апреле в эксплуатацию жилом доме. Они резервировались для отселения из ветхого и аварийного жилья. И люди уже поехали знакомиться с этими квартирами, - сообщил Александр Цыбульников, заместитель председателя Гродненского горисполкома.