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Крупный пожар в центре Гродно

25 сентября 2009 14:22
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В двухэтажном деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в четырех квартирах.

Находившиеся в доме жильцы эвакуировались самостоятельно.

Пламя могло распространиться на другие деревянные постройки, которых в этом квартале немало. Однако спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Все жильцы получили временное жилье. Сейчас решается вопрос о предоставлении им постоянного жилья.

- Жильцам предложены квартиры в введенном в апреле в эксплуатацию жилом доме. Они резервировались для отселения из ветхого и аварийного жилья. И люди уже поехали знакомиться с этими квартирами, - сообщил Александр Цыбульников, заместитель председателя Гродненского горисполкома.

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

пожар Гродно деревянный дом

# происшествия # Фотофакт

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