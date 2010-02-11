Кровавое видео. Пьяный инспектор сметает толпу людей

По словам очевидцев, водитель иномарки был настолько пьян, что едва смог выбраться из машины. Он еле держался на ногах и даже не попытался помочь раненым.

Страшное ДТП в центре Челябинска произошло в субботу. Агентству LifeNews удалось узнать, что виновником аварии стал сотрудник ГИБДД, 36-летний инспектор по разбору ДТП. Под колеса серебристого BMW Х5 попали четыре человека. Двое из них получили серьезные травмы: у 72-летнего мужчины перелом бедра (впрочем, по другим данным, пострадавшей является 73-летняя женщина). Второй пешеход, 52-летний мужчина, получил ушиб головного мозга и перелом берцовой кости.

По словам очевидцев, водитель иномарки был настолько пьян, что едва смог выбраться из машины. Он еле держался на ногах и даже не попытался помочь раненым. Также свидетеля ДТП Александра Зеленова потрясло то, что подъехавшие сотрудники ГИБДД начали с ним по-дружески обсуждать случившуюся ситуацию и даже не надели на нарушителя наручники.

Представитель ГИБДД по Челябинску Алена Безменова также подтвердила, что водитель находится на свободе, сообщает newsru.com.