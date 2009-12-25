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Котел взорвался в магазине в Гомельской области

25 декабря 2009 09:11
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Магазин в жилом микрорайоне Лоева был открыт для покупателей, когда по стенам пошла ударная волна.

 К счастью, торговый зал и склад, в котором располагается котельная, разделены капитальной стеной. Дополнительно ограждено и отопительное оборудование. Бытовой котел здесь работал на твердом топливе. Запустив его, кочегар ушел... Поблизости людей тоже не оказалось. Взрывом разнесло две стены котельной, «подвесило» потолочное перекрытие. Магазин остался цел и продолжил обслуживать покупателей.

По предварительной версии, речь идет о нарушении правил эксплуатации оборудования: в трубах образовалась ледяная пробка, повлиявшая на циркуляцию воды. Районные власти уже приняли решение в срочном порядке обследовать все объекты, где используются подобные котлы, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».

# происшествия

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