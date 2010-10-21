Клиента «ночных бабочек» под Минском задавил автомобиль

Нерегулируемый пешеходный переход на тринадцатом километре Могилевского шоссе (участок дороги между Шабанами и поселком Сосны) в темное время суток превращается в настоящую ловушку: на данном участке трассы полностью отсутствует ночное освещение. И сидящий за рулем человек резко попадает со светлой дорожной полосы в темное пятно. На протяжении без малого трех километров ехать приходится практически вслепую.

В этом году на этом участке было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, четверо получили ранения, пишет «ВМ».

Максим Качинский, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Заводского РУВД:

Так, мужчина сорока лет в районе 14-го километра Могилевского шоссе переходил дорогу вне пешеходного перехода в темное время суток и был сбит легковым автомобилем «Крайслер». Водитель остановился и незамедлительно вызвал скорую, однако приехавшие на место происшествия врачи констатировали летальный исход. Два дня спустя в районе подземного пешеходного перехода «Малый Тростенец» на том же промежутке трассы 25-летний парень переходил дорогу в неположенном месте, что вновь закончилось аварией с летальным исходом. Этот же участок трассы давно облюбовали для работы «ночные бабочки», которые и стали причиной трагической гибели одного из своих потенциальных клиентов: будучи изрядно пьяным, он угодил под колеса проезжающего мимо автомобиля.