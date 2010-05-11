Фото. Во время ликвидации пожара на складе в Минске погибли четыре сотрудника МЧС

Это первый за несколько лет случай, когда при тушении пожара погибли спасатели.

Пожар охватил склад площадью более 400 квадратных метров. На место происшествия прибыли около двадцати пожарных расчетов и более сотни спасателей. Во время ликвидации огня обвалилась кровля. Под завалами оказались семеро сотрудников МЧС, четверо погибли.

Пожар начался в девять утра. По словам очевидцев, сначала был хлопок, потом обвалилась крыша. В огне оказался склад со строительными материалами. Горели пенопласт и утеплители.

Склад в гальваническом цеху завода арендовала одна из частных мебельных фабрик. Утром, во время возгорания, рабочих в помещении не было. Первыми дым увидели прохожие. Они и вызвали пожарных. К тому времени пламя захватило территорию в 200 квадратных метров. На место происшествия сразу прибыли около двадцати расчетов и более сотни сотрудников МЧС. Здание оцепили. Эвакуировали всех работников завода. Огонь распространился на кровлю. Сюда бросили основные силы. Пожарные опасались, что пламя распространится на другие здания.

Очевидцы:

Около 9 утра появился небольшой дым, а где-то через минут 10 стоял уже большой столб дыма.

Были небольшие хлопки, потом они прекратились, и пошел большой столп дыма, большой огонь. В течение минут 15 приехали пожарные.

Александр Лапаник, пресс-секретарь минского городского отделения МЧС:

Утром в 9.05 поступило сообщение в центр оперативного управления о загорании на складе готовой продукции по адресу Притыцкого, 60/2. Склад арендовал частный предпиниматель.

Из-за горящего пенопласта в здании было сильное задымление. Пожарные почти вслепую тушили огонь. Полчаса борьбы закончились обвалом кровли. В это время четверо находились на крыше, трое — в очаге. Под завалами оказались семеро сотрудников МЧС. Их извлекли в первые минуты трагедии, однако реанимировали не всех.

Александр Шамко, заместитель министра МЧС Республики Беларусь:

Еще один пострадавший обратился с отравлением продуктами горения, так как была очень токсичная среда. Ему также оказана помощь. Он находится в больнице скорой медицинской помощи, и угрозы жизни в настоящий момент нет.

Во время тушения пожара на складе обрушилась кровля. Под завалами оказались восемь сотрудников МЧС. Двое спасателей погибли на месте, двое скончались в больнице.

Четверых спасателей сейчас спасают врачи. Пострадавших разместили в нейрохирургии и в ожоговом отделении. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Пациентов постоянно обследуют. Родственников к ним пока не пускают. Первым огнеборцев уже навестил министр здравоохранения Василий Жарко.

Дина Лапотко, реаниматолог-анастезиолог минской областной клинической больницы скорой помощи:

В нашей нейрохирургической реанимации находится двое пациентов. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Они будут еще дообследоваться, но пока остануться в нашей реанимации.

Крупный пожар был ликвидирован оперативно. Огнем повреждена кровля, уничтожена вся продукция склада. На место происшествия приехали министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев, прокурор Минска Николай Кулик, руководство РУВД Фрунзенского района, криминалисты.

Первоначальный осмотр пока не закончен. Перекрыты все въездные пути к заводу. На территории до сих пор работает милиция, эксперты. Очевидцы рассказывают следствию подробности. По окончании обследования проведут комплексную экспертизу. Уже встал вопрос о нарушении правил пожарной безопасности.

Руслан Лихоманов, исполняющий обязанности начальника минского городского управления МЧС:

По причинам пожара отрабатываются несколько версий. Наиболее вероятная связана с тем, что непосредственно перед возникновением пожара в смежном цеху проводились огневые работы.

Уже создана специальная оперативно-следственная группа. Выясняют причину пожара, в том числе была ли на складе пожарная сигнализация. Учитывая, что на пожаре пострадали люди, прокуратура возбудила уголовное дело. Предварительная версия возгорания – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. А тем временем среди работников завода пошел слух: возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты сторожа.

На месте трагедии специалисты отметили, что за последние годы не вспомнят случая, чтобы в Беларуси при тушении пожаров гибли спасатели.

Екатерина Расолько, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.