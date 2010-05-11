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В Минске на проспекте Притыцкого горит склад с поролоном

11 мая 2010 07:55
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Огонь тушат более 10 пожарных расчетов.

Спасательная техника продолжает прибывать.

# общество # происшествия

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