В Минске на проспекте Притыцкого горит склад с поролоном

Спасательная техника продолжает прибывать.
В этом году жюри конкурса возглавляет Тим Бёртон. Ему предстоит выбрать лучший фильм.
Ее совершит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. В прошлом году строительство собора благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Уйти в подполье нарушителей пассажирского комфорта и безопасности ревизоры заставят не на один день, а на целую декаду.
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