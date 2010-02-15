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Фото. Ракета НАТО снова уничтожила мирных жителей

15 февраля 2010 10:28
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Военная операция войск НАТО против афганских талибов унесла жизни, по меньшей мере, 12 мирных жителей. Они погибли во время ракетного обстрела, когда снаряды отклонились от траектории.

Президент Афганистана настоял на расследовании инцидента. Еще до начала операции Хамид Карзай требовал избежать жертв среди мирного населения. И теперь успех самой масштабной в истории афганской кампании операции - под вопросом.

В связи с инцидентом, до завершения расследования обстоятельств гибели мирных жителей,  коалиционным войскам запрещено вести ракетный обстрел.

Операция началась в субботу. В ней задействованы около 15 тысяч военнослужащих США, Великобритании и местных сил безопасности.

# происшествия # Фотофакт

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