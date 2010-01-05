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Фото. Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

05 января 2010 11:38
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ЧП произошло на северо-востоке Китая. Состав завалило трехметровыми сугробами, двери замерзли.

Из снежного плена пассажиров поезда спасли примерно через сутки. Все это время они находились внутри при уличной температуре минус 30 градусов. Спасатели откапывали состав несколько часов, обошлось без жертв.

Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

Пассажиры провели около суток в засыпанном снегом вагоне поезда

Январские снегопады стали крупнейшими в Китае за полвека и вызвали настоящий транспортный коллапс. Закрыты аэропорты, остановились поезда, блокировано движение на автотрассах. А поскольку в городе нет большого парка снегоуборочных машин, на расчистку улиц вышли 300 тысяч человек, включая чиновников.

# происшествия # Фотофакт

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