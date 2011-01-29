Беспорядки в Египте: 29 января правительство Египта официально подало в отставку

Но в стране продолжаются беспорядки.

Министры под руководством премьера Ахмеда Назифа провели последнее заседание в нынешнем составе. На отставке настоял Хосни Мубарак. Таким образом, президент надеялся хотя бы на время унять пыл протестующих.

Однако манифестанты отступать не намерены и вновь выходят на улицы. Их не останавливают даже танки.

Ежедневно антиправительственные демонстрации в Египте перерастают в погромы, беспорядки и столкновения с полицией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В списках погибших уже свыше 50 человек. Ранения и травмы получили около двух тысяч египтян, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».